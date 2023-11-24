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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пятибратов или Кириченко могут сменить Семшова в «Чайке»

Пятибратов или Кириченко могут сменить Семшова в «Чайке»

Дмитрий Пятибратов (экс-«Факел») – основной кандидат на пост главного тренера «Чайки». Также рассматривается вариант с Дмитрием Кириченко (экс-«Уфа»), сообщает «ФНЛ с Ильевым».

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