Стало известно, что дети находились в квартире, где произошел взрыв самогонного аппарата, в Краснодаре

Стало известно, что дети находились в квартире, где произошел взрыв самогонного аппарата, в КраснодареВо время взрыва самогонного аппарата в одной из квартир в ЖК «Светлоград» в Краснодаре находились двое детей.
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