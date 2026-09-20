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Газета.ру

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JAMA: высокий уровень кортизола в слюне связан с ухудшением памяти

JAMA: высокий уровень кортизола в слюне связан с ухудшением памяти

У людей с высоким общим уровнем кортизола снижение когнитивных функций в последующие 11 лет происходит быстрее, а у тех, чей уровень гормона сильнее меняется в течение дня, — медленнее.

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