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ГТРК Татарстан

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В РТ на мероприятия нацпроекта «Демография» будут направлены более 23 млн рублей

В РТ на мероприятия нацпроекта «Демография» будут направлены более 23 млн рублей

В Татарстане в этом году на финансирование профессионального обучения и дополнительного профессионального развития сотрудников предприятий будет выделено 23,8 миллиона рублей из средств нацпроекта «Демография».

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