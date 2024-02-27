В РТ на мероприятия нацпроекта «Демография» будут направлены более 23 млн рублей

В Татарстане в этом году на финансирование профессионального обучения и дополнительного профессионального развития сотрудников предприятий будет выделено 23,8 миллиона рублей из средств нацпроекта «Демография».
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