Bloomberg: Зеленский проведет встречу с лидерами G7 на саммите в Италии

Встреча «Большой семерки» состоится 13 июня Президент Украины Владимир Зеленский встретится с лидерами G7 на саммите в Италии 13 июня на фоне его требований по поставкам вооружения дальнего радиуса действия от Запада, сообщает информационное агентство Bloomberg.