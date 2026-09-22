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Курские новости

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В Курске самовольную постройку обязали снести или привести в норму

В Курске самовольную постройку обязали снести или привести в норму

Застройщик нарушил Правила землепользования и застройки Курска от 2007 года, предписано либо снести здание, либо привести в соответствие с нормативами.

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