БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Работа до гроба — выбор подавляющего большинства россиян. Почему пенсия стала фобией

Работа до гроба — выбор подавляющего большинства россиян. Почему пенсия стала фобией

Профессор Сафонов: Проблема не в законах, а в экономической и демографической ситуации, в которой оказалась страна Ирина Мишина Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Александр Сафонов Один из главных страхов россиян — боязнь пенсии, выявил проведенный среди 1600 респондентов всероссийский телефонный опрос компании Russian Field.

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Комментарии
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Лайм Баюн
Автор - Интриган. Коммунисты резко начали говнить перед осенними выборами
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3 н.
Александр Рожков
А вы, ельцинисты, постоянно говните...
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3 н.