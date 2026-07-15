Работа до гроба — выбор подавляющего большинства россиян. Почему пенсия стала фобией

Профессор Сафонов: Проблема не в законах, а в экономической и демографической ситуации, в которой оказалась страна Ирина Мишина Фото: Егор Алеев/ТАСС Материал комментируют: Александр Сафонов Один из главных страхов россиян — боязнь пенсии, выявил проведенный среди 1600 респондентов всероссийский телефонный опрос компании Russian Field.