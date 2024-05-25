В Тростянской школе состоялась торжественная линейка, посвящённая последнему звонку для выпускников. Директор школы Кривцова Н.
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В Тростянской школе состоялась торжественная линейка, посвящённая последнему звонку для выпускников. Директор школы Кривцова Н.