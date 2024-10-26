НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»

Швед набрал 3 (0+3) в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне «В нынешнем хоккее игроков оценивают по тому, сколько очков они набирают, чтобы определить, хорошо вы играете или нет Я могу создать много моментов и не набрать очков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх