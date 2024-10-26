Петтерссон про 0+3 в 6 матчах: «Хоккеистов оценивают по очкам. Могу создать моменты и не набрать баллов – в глазах некоторых это нехорошая игра»

Швед набрал 3 (0+3) в 6 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне «В нынешнем хоккее игроков оценивают по тому, сколько очков они набирают, чтобы определить, хорошо вы играете или нет Я могу создать много моментов и не набрать очков.