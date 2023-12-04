РИА Новости: В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло на западе Турции. Об этом передает корреспондент РИА Новости.По сообщению агенства, как минимум три подземных толчка ощущались в европейской части Стамбула в 10:43 по местному времени.
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