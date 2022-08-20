Военное обозрение

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Генри Киссинджер: На переговорах нужно добиваться возвращения Россией 20 процентов занятых украинских территорий

Генри Киссинджер: На переговорах нужно добиваться возвращения Россией 20 процентов занятых украинских территорий

В интервью американскому телеканалу CNN экс-госсекретарь США Генри Киссинджер заявил о необходимости быстрее завершить вооружённый конфликт на Украине.

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