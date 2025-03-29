Российские военнослужащие продолжают уничтожать националистов в курском приграничье. Так, недавно бойцы 56-го гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка из Феодосии заняли важный опорный пункт ВСУ.
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