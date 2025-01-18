Гладков: более 10 тыс. огнетушителей раздали жителям Белгородской области

Раздача огнетушителей проводится с прошлого лета в страдающих от обстрелов со стороны ВСУ приграничных районах Белгородской области, куда трудно добраться пожарным, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
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