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Гладков: более 10 тыс. огнетушителей раздали жителям Белгородской области

Гладков: более 10 тыс. огнетушителей раздали жителям Белгородской области

Раздача огнетушителей проводится с прошлого лета в страдающих от обстрелов со стороны ВСУ приграничных районах Белгородской области, куда трудно добраться пожарным, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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