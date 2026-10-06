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На Белоярской АЭС отработают сценарий условной аварии. В Заречном завоют сирены

На Белоярской АЭС отработают сценарий условной аварии. В Заречном завоют сирены

6-7 октября на Белоярской АЭС и в Заречном пройдут комплексные противоаварийные учения. Жители города-спутника БАЭС услышат сирены, увидят на улицах пожарную и военную технику и людей в специальной экипировке.

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