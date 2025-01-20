а что они ждали, после убийства тысяч палестинских детей?

MS

Mikhail Stepanov

А за что их любить? За убийства массовые палестинцев, за геноцид Зеленского и его хевры на Украине, за разжигание войны во всем мире Соросом, Блинкеным, Нуланд и прочими жидами у власти?