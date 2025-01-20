Антидиффамационная лига (ADL; детище еврейской масонской ложи Бней-Брит, созданное в начале XX века для пресечения любой критики еврейства и массированного преследования деятелей, обвинённых в "антисемитизме") на днях представила результаты масштабного исследования ADL 100 Global, охватившего более 58 тысяч человек в 103 странах.
Евреи обнаружили резкий рост антисемитизма в России и во всём мире
Комментарии
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Андрей
а что они ждали, после убийства тысяч палестинских детей?
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15 час.
В
Воробей
Да и еврее-бандеровцы не очень украсили репутацию.
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15 час.
MS
Mikhail Stepanov
А за что их любить? За убийства массовые палестинцев, за геноцид Зеленского и его хевры на Украине, за разжигание войны во всем мире Соросом, Блинкеным, Нуланд и прочими жидами у власти?
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11 час.
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