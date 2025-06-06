Пушкинский день 2025: как в России отмечают праздник

6 июня 2025 года исполняется 226 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. В 1997 году этот день стал официальным государственным праздником – тогда президент России Борис Ельцин подписал указ, приуроченный к 200-летию со дня рождения великого поэта.