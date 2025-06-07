Сенатор Гибатдинов предложил ввести для ветеранов СВО льготы при регистрации ИП

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой установить льготную налоговую ставку в размере 1% для участников специальной военной операции, которые после возвращения оформятся как индивидуальные предприниматели.
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