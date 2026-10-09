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АвтоИдеи

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Почему настоящую Россию стоит открывать только на автомобиле: личный опыт и наблюдения

Почему настоящую Россию стоит открывать только на автомобиле: личный опыт и наблюдения

Сибирь встречает нас бесконечными переменами за окном. Дорога то ныряет в плотные хвойные массивы, то выныривает к широким лугам, а впереди уже угадывается дыхание большого озера.

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