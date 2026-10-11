Неординарный способ отделки стен

Использование ламината для отделки стен — довольно новый тренд в оформлении помещений, который подходит для интерьеров в разных стилях: лофт, эко-стиль, минимализм и хай-тек.
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