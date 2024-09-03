Доктор Попов: белый хлеб, пицца, кетчуп и торты увеличивают риск инсульта

Врач назвал самые опасные продукты для мозга Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов рассказал РИА Новости, какие продукты способны спровоцировать инсульт.
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