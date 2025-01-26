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В Курске суд заключил под стражу обвиняемого в убийствах и изнасилованиях 26-летнего военнослужащего ВСУ

<p style="text-align:justify"><strong>25 января Ленинский районный суд города Курска в закрытом заседании заключил под стражу 26-летнего военнослужащего ВСУ, который подозревается в совершении особо тяжкого и тяжких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района.

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