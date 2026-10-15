Его признали виновным в публичных призывах к финансированию деятельности вооруженных сил Украины.По данным УФСБ России по Крыму и Севастополю, мужчина создал в одном из мессенджеров личный аккаунт и подписался на многочисленные украинские сообщества, негативно освещающие политику РФ.
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