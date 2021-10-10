Berg PRESS

351 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Gleb
    Холопка это ты,тварь. Такие гребаные тролли,только и лезут пособачиться. Тупая,как... Туда же.Больше не житница...
  • mullonen
    Ну так это же не за пивком сбегать... Тут переговоры нужны, контракты, денежку подсчитать... в лету можно перекачать....Глава евродиплома...
  • mullonen
    ...Глава евродиплома...

Рейтинг по финансовому благополучию возглавили регионы Крайнего Севера

Рейтинг по финансовому благополучию возглавили регионы Крайнего Севера

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы Кавказа и Сибири, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх