Рейтинг по финансовому благополучию возглавили регионы Крайнего Севера

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы Кавказа и Сибири, свидетельствует исследование РИА Новости*.
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Лидерами российского рейтинга по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года стали северные регионы и столицы, в конце списка оказались регионы Кавказа и Сибири, свидетельствует исследование РИА Новости*.
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