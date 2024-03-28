Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Москва готовится к ракетным ударам по аэродромам НАТО?

Москва готовится к ракетным ударам по аэродромам НАТО?

Внимание! Карта 2017 года с устаревшими данными о госграницах Путин: если F-16 будут применяться против ВС РФ с аэродромов третьих стран, они станут для РФ законной целью.

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Комментарии
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фарид сабиров
Во первых НАДО СБИВАТЬ все натеВское что летает в акватории Черного моря , дроны самолеты , это разведчики и они наводят ракеты на цели в РОССИИ. А значить законные цели во время войны. А аэродромы обязательно , если их используют против РОССИЯН
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16 час.
аг
александр град
Мечты - мы не научились в нейтральных водах Черного моря сбивать разведывательные БПЛА и АВАКСы НАТО, обеспечивающие ЦУ БЭК для уничтожения наших десантных кораблей, а планируем бить врага в их логове? Повторим безрассудство действий начала СВО с большими потерями и отступлением с завоеванных территорий, чем подставили местное население и их веру в нас. Тут хотя бы пресечь все попытки НАТО по перекрытию доставок их вооружения нацистам, уничтожить узкие  места или подъездные пути превратить в лунный пейзаж (это морские участки с Румынией, сухопутные - районы Западной Украины), найти места дислокации сборки и запуска БЭК и БПЛА на территории Украины, Прибалтики. Вот когда будут они закрыты и ликвидированы - тогда и будет результат.
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13 час.

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