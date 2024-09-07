Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин, говоря о поддержке его оппонентки Камалы Харрис, разыгрывает шахматную партию.
Трамп заявил, что обиделся на Путина за слова в поддержку Харрис
Комментарии
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Aнатолий Райков
А чем лучше Трамп,в том что он принадлежит к другой партии?И партия консерваторов,и партия демократов,одинаково хотят чтобы не было России.А Камала Харрис,да она молодая,но демократка,она будет продолжать,чтобы сеять демократию по всему миру.
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7 час.
Леонид Попивняк
да ВВП её просто потроллил...)))))
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7 час.
Надежда
Для России, что веселушка-марионетка камбала, что артистичный лицедей Доня-без разницы. Все партии в штатах бандитские и стремятся к мировому доминированию...
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5 час.
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