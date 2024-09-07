Трамп заявил, что обиделся на Путина за слова в поддержку Харрис

Aнатолий Райков

А чем лучше Трамп,в том что он принадлежит к другой партии?И партия консерваторов,и партия демократов,одинаково хотят чтобы не было России.А Камала Харрис,да она молодая,но демократка,она будет продолжать,чтобы сеять демократию по всему миру.