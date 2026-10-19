Царьград Фото: коллаж Царьграда В электронной медицинской карте можно обнаружить приёмы, обследования и даже диагнозы, которых в действительности не было.
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Каждый месяц прихожу к терапевту только выписывать бесплатные лекарства от диабета.Потом в истории болезни,попавшей мне в руки, с удивлением прочитала, что меня лечили каждый месяц, меряли давление, слушали, смотрели язык.
У нас в Минске для диспансеризации отдельный кабинет,там два фельдшера,и лекарство постоянное выпишут,и на анализы очередные дадут направление.Не надо талона, электронная очередь.К большинству врачей записаться можно по интернету на удобное время.Но вот к неврологу ,ревматологу ,эндокринологу и кардиологу только через терапевта...
в этих поликлиниках одни оглы и абу..а после наезда позакрывают оставшиеся закроют поликлиники, типа воруют и пустые а раз пустые значить все здоровые..
И это еще не все. Кто жалуется в вышестоящую организацию, тому в карте ставят черную метку.
Непонятно зачем тратить время терапевта для получения направления, если мне нужен другой специалист? Для чего тогда сидят в регистратуре работники, чтобы бахилы выдавать и всё? Манеру взяли - всё через посредников-халявщиков. Уже даже стали рекламировать по ТВ рекламу для рекламщиков. Совсем одурели!
Поэтому к врачу невозможно записаться на приём, потому что они сами всех записали, а если просто прийти в поликлинику, то там пустые коридоры и никаких очередей... с этим согласна. Записи нет, а в поликлинике пусто и это не только во взрослой, но и детской поликлинике
В моей поликлинике всегда очереди к терапевту. многие приходят без записи - лекарства кончились, и т.п. Если ещё на диспансеризацию приходить, к терапевту вообще не попадёшь. Диспансеризацию придумали для того, чтобы изобразить заботу о населении.
К врачу в подмосковную поликлинику местному жителю записаться тот ещё квест при наличии всех требуемых приложений на устройстве, а недавно приходил брать справку- абсолютно пустая поликлиника на все три этажа дай Бог человек 5 пациентов
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ РОСТО УНИЧТОЖЕНО....Спасибо тварям...что за это и должны были отвечать...А они просто всё оптимизировали НАХххх.
Скорее не "медицинская", а "страховая" мафия. Почему государство спускает бюджет министерствы здравоохранения, а он в свою очередь не только финансирует заведомо убыточную медицину (которую таковой сделали), а ещё и спускает деньги ЧАСНЫМ страховым компаниям! От которых, когда болеешь, ни шиша не дождёшься..... Зачем они нужны эти страховые компании, чтобы просто прибыль получать и кое с кем делиться? Почему нельзя сделать государственный страховой фонд при министерстве здравоохранения....? Я правда не знаю есть ли она сейчас и чем занимается? А Вы как думаете? Всем Добра!