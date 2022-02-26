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Цены на технику и электронику в магазинах DNS выросли на 30%. Подорожание возможно и в других сетях

Цены на бытовую технику и электронику в магазинах DNS выросли на 30%, рассказал в фейсбуке основатель и руководитель сети Дмитрий Алексеев.

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