Росконгресс назвал госдолг США главной угрозой мировой экономике в 2024 году

РИАМО - 10 янв. Главной угрозой для мировой экономики в нынешнем году является американский госдолг, превысивший 34 трлн долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад Росконгресса «Ключевые события 2024.
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