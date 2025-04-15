"Это же позор Московской области": Ловчев высказался о ситуации в ФК "Химки"

Футболисты и тренеры подмосковного клуба несколько месяцев не получают зарплату.Евгений Ловчев прокомментировал ситуацию в подмосковном футбольном клубе "Химки", где игроки и тренеры уже несколько месяцев не получают зарплату.
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