Разнообразие функций и возможностей современных светильников

Доводы по выбору осветительных приборов сегодня становятся все более обоснованными и разнообразными. Следует отметить, что понятие «светильник» включает в себя широкий спектр устройств, не просто излучающих свет, а обладающих различными функциями и характеристиками.
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