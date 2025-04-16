Созданы зажигательные боеприпасы для дронов

В России разработаны и уже применяются мощные зажигательные боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сбрасываются на блиндажи и другие объекты противника, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии