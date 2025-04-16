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Созданы зажигательные боеприпасы для дронов

Созданы зажигательные боеприпасы для дронов

В России разработаны и уже применяются мощные зажигательные боеприпасы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), которые сбрасываются на блиндажи и другие объекты противника, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве.

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