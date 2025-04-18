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Суд отказался запрещать певице Лободе исполнять хит «К черту любовь»

Суд отказался запрещать певице Лободе исполнять хит «К черту любовь»

Истринский городской суд Подмосковья вновь отказал автору песни «К черту любовь» Олегу Влади, который просил запретить поп-певице Светлане Лободе исполнять композицию из-за ее высказываний о специальной военной операции (СВО).

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