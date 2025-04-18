Суд отказался запрещать певице Лободе исполнять хит «К черту любовь»

Истринский городской суд Подмосковья вновь отказал автору песни «К черту любовь» Олегу Влади, который просил запретить поп-певице Светлане Лободе исполнять композицию из-за ее высказываний о специальной военной операции (СВО).
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