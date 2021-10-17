Дептранс отказался убрать указатели в метро, переведенные на таджикский и узбекский. По мнению чиновников, эти языки для Москвы актуальнее английского Как говорится в официальном ответе ГУП «Московский метрополитен», в начале сентября (https://t.
Дептранс отказался убрать указатели в метро, переведенные на таджикский и узбекский. По мнению чиновников, эти языки для Москвы актуальнее английского Как говорится в официальном ответе ГУП «Московский метрополитен», в начале сентября (https://t.
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