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Дептранс отказался убрать указатели в метро, переведенные на таджикский и узбекский.

Дептранс отказался убрать указатели в метро, переведенные на таджикский и узбекский.

Дептранс отказался убрать указатели в метро, переведенные на таджикский и узбекский. По мнению чиновников, эти языки для Москвы актуальнее английского Как говорится в официальном ответе ГУП «Московский метрополитен», в начале сентября (https://t.

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