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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шунин сыграет в РПЛ впервые с декабря. Лещук дважды ошибся против «Спартака» в прошлом туре

37-летний голкипер «Динамо», таким образом, сыграет в Мир РПЛ впервые с декабря. В 2024 году на счету Шунин один матч – в Фонбет Кубке России против хабаровского СКА (1:2).

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