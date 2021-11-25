НЕВСКИЕ НОВОСТИ

395 подписчиков

Петербуржцев удивили светящиеся линии утром в небе

В четверг, 25 ноября, горожане запечатлели «странные разводы» и выложили в Сеть. Петербуржцы удивились «странным разводам» в небе утром 25 ноября.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх