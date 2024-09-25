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"Ну вот и всё! Хана Зеленскому": В тур киевского главаря вмешался сын Трампа. Русские оценили

Дональд Трамп-младший, сын кандидата в президенты США Дональда Трампа, вмешался в тур Владимира Зеленского по Америке.

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Комментарии
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Eduard
Этр прямое вмешательство в их Выборы о чем в США так любят говорить! Как так?
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16 час.
Eduard
Во мир стал! Чуть что орут:&quot;Кремль вмешивается в их Выюоры,хотя Путин там не ездит.Тут какой-то &quot;просроченый&quot;хрен с Украины оюьезжает военные заводы и пиарит Харрис и нисего,оказываеться можно!
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16 час.
Eduard
Есть умные люди,эа что их и гнобят преступники у власти!
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16 час.

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