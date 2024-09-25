Eduard Этр прямое вмешательство в их Выборы о чем в США так любят говорить! Как так?

Eduard Во мир стал! Чуть что орут:"Кремль вмешивается в их Выюоры,хотя Путин там не ездит.Тут какой-то "просроченый"хрен с Украины оюьезжает военные заводы и пиарит Харрис и нисего,оказываеться можно!