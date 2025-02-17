Что такое современный фашизм? Смотри и помни. Помни всегда. Расскажи детям и внукам. Чтобы такое больше не повторялось.
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Что такое современный фашизм? Смотри и помни. Помни всегда. Расскажи детям и внукам. Чтобы такое больше не повторялось.
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