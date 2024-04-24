Резиденты заполнили более половины полезной площади нижегородской ОЭЗ «Кулибин»

ДЗЕРЖИНСК, 24 апреля, ФедералПресс. Резиденты и потенциальные резиденты, то есть компании, готовящие документацию на получение этого статуса, уже заняли более 50 % от полезной площади особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» в Дзержинске.