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SPLETNIK

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Меган Маркл и принц Гарри обвинили Meta* в попытке избежать ответственности за вред, причинённый детям

Меган Маркл и принц Гарри обвинили Meta* в попытке избежать ответственности за вред, причинённый детям

Принц Гарри и Меган Маркл, которые на днях вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США, раскритиковали холдинг Meta*.

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