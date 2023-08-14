В Крыму женщины в купальниках пришли в столовую и возмутили пользователей в Сети

ВА

Виктор Александров

«У меня не остается места, чтобы рассказать обо всей остальной работе в области просвещения, с которой мы ознакомились в России. Поэтому я в коротких словах расскажу лишь о доме отдыха для рабочих на Каменном острове. Там я увидел сочетание поразительного с нелепым. Рабочие получают возможность пожить две или три недели без забот, в изысканной роскоши. Это прекрасная усадьба с живописным парком, оранжереей и дворцовыми службами. Столы покрыты белоснежными скатертями, украшены цветами, и прочее, и прочее. Рабочему поневоле приходится достойно держать себя среди такого изящества. Это составная часть воспитательного процесса. Мне рассказывали, что, если кто-нибудь забудется и по старой деревенской привычке, громогласно откашлявшись, сплюнет на пол, служащий обводит плевок мелом и заставляет нарушителя вытереть поруганный паркет» [Герберт Уэллс. Россия во мгле. М.: Прогресс, 1970. Стр. 89] Опубликовал Александров Виктор Константинович.