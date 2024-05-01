В Пермском крае обновили музей самого северного района. Фото

В поселке Гайны на севере Пермского края обновили выставочное оборудование. В культурном центре самого северного района Прикамья появился интерактивный стол, а также новые витрины и подиумы, где будут представлены коллекции древнерусского искусства, рассказали в региональном минкультуры.