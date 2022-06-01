Конкурс с призом! Какие бывают усилители тормозов, знаете?

ЗАДАЧА № 171 Усиливаем тормоза Сергеич подкинул загадку в беседе с коллегами во время обеденного перерыва: «Сначала усилителя тормозов не было вовсе, затем пошли гидровакуумные, потом вакуумные… Но ведь это не всё, что придумали автоконструкторы.