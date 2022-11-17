Политический эксперт рунета

901 подписчик

Япония по итогам октября нарастила импорт российского СПГ

Япония по итогам октября нарастила импорт российского СПГ

Япония в октябре отказалась от импорта российской нефти, а поставки угля снизились на 75,7 процента относительно аналогичного периода прошлого года.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх