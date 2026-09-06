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Царьград

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В Москве за год построили 10 спортобъектов, включая стадион «Торпедо»

В Москве за год построили 10 спортобъектов, включая стадион «Торпедо»

С начала 2025 года в шести административных округах Москвы завершены строительство и реконструкция десяти спортивных сооружений.

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