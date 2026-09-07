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Вьетнам: зелёные береты и вьетнамизация конфликта

Вьетнам: зелёные береты и вьетнамизация конфликта

После Второй мировой войны во всём мире начался процесс ликвидации спецподразделений. Армейские генералы к разного рода коммандос всегда относились с подозрением, и стоило установиться миру.

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