В Архангельской области сняли с продажи 49 кг опасной молочной продукции

Управление Роспотребнадзора, действующее на территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа, представило результаты надзорных мероприятий в сфере оборота молочной продукции за январь–июнь 2026 года.
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