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Zero Hedge

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Oprah Audience Calls For 'Same Passion' For Black Child-Killers As For Lindsay Clancy

Oprah Audience Calls For 'Same Passion' For Black Child-Killers As For Lindsay Clancy

Oprah Audience Calls For 'Same Passion' For Black Child-Killers As For Lindsay Clancy Authored by Steve Watson via Modernity News, Oprah Winfrey flew into Massachusetts to host a "watershed" conversation about Lindsay Clancy.

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