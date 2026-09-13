Финский политик Мема призвал Европу восстановить отношения с Россией Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал Европу восстановить отношения с Россией, пока глобальный энергетический кризис не ударил по ней еще сильнее.
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РОССИЯ, ПЕРВОЙ, НИКОГДА НЕ НАПАДАЕТ!! А если и начинает громить Запад, то только после того, как те первыми нападут на Россию.