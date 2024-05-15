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Американские регуляторы расследуют серию инцидентов с наездом прототипов Wa...

Американские регуляторы расследуют серию инцидентов с наездом прототипов Wa...

Американские регуляторы расследуют серию инцидентов с наездом прототипов Waymo на неподвижные объектыНа этой неделе американское ведомство NHTSA, которое отвечает за безопасность дорожного движения, объявило о начале расследования в отношении прототипов роботакси Waymo, которые замечены в 22 инцидентах, связанных преимущественно с наездом на неподвижные объекты и поведением, которое потенциально могло привести к нарушению правил дорожного движения.

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