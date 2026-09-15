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Житель Виноградовского округа лишился ружья и снегохода после незаконной охоты

Житель Виноградовского округа лишился ружья и снегохода после незаконной охоты

Мужчина причинил государству ущерб на 400 тысяч рублей, который полностью возместил до суда.В Виноградовском округе суд вынес приговор 45-летнему местному жителю за незаконную охоту.

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